Bundeskanzlerin Merkel hat eine friedliche Lösung des Konflikts in der äthiopischen Tigray-Region angemahnt.

Zudem habe die Kanzlerin in einem Telefonat mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy freien Zugang für Hilfsorganisationen und Medien in das Kriegsgebiet verlangt, sagte ein Sprecher in Berlin. Nach Angaben von drei äthiopischen Oppositionsparteien sollen seit Ausbruch der Kämpfe in Tigray mehr als 52.000 Menschen getötet worden sein. Die Zahl kann nicht unabhängig überprüft werden.



Die äthiopische Zentralregierung hatte im November eine militärische Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray im Norden des Landes begonnen. Bevor Ministerpräsident Abiy 2018 ins Amt kam, hatten die politischen Kräfte aus Tigray fast drei Jahrzehnte lang Äthiopiens Politik dominiert. Beide Seiten sprechen sich gegenseitig die Legitimität ab.

