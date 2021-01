Die humanitäre Situation in der äthiopischen Provinz Tigray ist Caritas international zufolge katastrophal.

Die ersten Menschen dort verhungerten, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation. Insbesondere Kinder seien dramatisch unterernährt. Nahrungsmittelhilfen müssten dringend verstärkt werden. Auch die medizinische Versorgung müsse wieder anlaufen. Laut Caritas benötigen fast alle der rund 4,5 Millionen Einwohner der Region humanitäre Hilfe.



Im Dezember hatte eine Militäroffensive der äthiopischen Zentralregierung in Tigray begonnen. Offiziell ist sie beendet. Die zuvor in der Provinz regierende Volksbefreiungsfront TPLF will den Kampf aber fortsetzen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.