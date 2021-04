Eritrea hat nach Angaben der äthiopischen Regierung mit dem Abzug seiner Truppen aus der Tigray-Region begonnen.

Die Eritreer haben in Tigray an der Seite der äthiopischen Soldaten gegen die inzwischen flüchtige Regionalregierung gekämpft. Äthiopien hat lange bestritten, dass eritreische Truppen dort präsent waren. Äthiopiens Ministerpräsident Abiy kündigte schließlich in der vergangenen Woche ihren Abzug an.



Das Verhältnis zwischen Äthiopien und Eritrea war über Jahre von großer Feindschaft geprägt. Für seine Initiative für einen Ausgleich wurde Abiy 2019 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Feindschaft zwischen Eritrea und der Volksbefreiungsfront TPLF in der Grenzregion Tigray blieb jedoch bestehen.



Abiy hat im November eine Militäroffensive gegen die TPLF begonnen. Es gibt zunehmend Berichte über Gräueltaten in dem Konflikt.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.