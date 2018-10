In Äthiopien ist die langjährige UNO-Vertreterin der Afrikanischen Union, Sahle-Work Zewde, zur neuen Präsidentin gewählt worden.

Damit steht erstmals eine Frau an der Staatsspitze. Die Abgeordneten in Addis Abeba wählten sie einstimmig zur Nachfolgerin des scheidenden Präsidenten Teshome. Die Diplomatin war Botschafterin ihres Landes in Frankreich, Dschibuti und im Senegal.