Die EU und die UNO haben sich angesichts der Entwicklungen in Äthiopien besorgt gezeigt.

Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, sagte, der militärische Konflikt in der Region Tigray könne völlig außer Kontrolle geraten. Sie befürchte hohe Opferzahlen und eine Massenflucht. Auch die EU-Kommission warnte vor einer Ausbreitung der Gewalt. Die Stabilität der gesamten Region sei bedroht, hieß es in Brüssel.



Nach Monaten der Spannungen hatte die Regierung Anfang November eine Militär-Offensive in der Region Tigray gegen die Volksbefreiungsfront TPLF gestartet. Der Regionalpräsident von der Volksbefreiungsfront wurde gestern durch das äthiopische Parlament abgesetzt. Es hat heute einen neuen Regierungschef ernannt.



Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist es in der Region Tigray zu einem Massaker an Zivilisten gekommen. Möglicherweise seien hunderte Menschen getötet worden. Unklar ist, wer den Angriff verübte.

