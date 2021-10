UNO-Generalsekretär Guterres hat vor einer "immensen humanitären Krise" in Äthiopien gewarnt und der Regierung in Addis Abeba eine Mitverantwortung zugewiesen.

Diese müsse einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe sicherstellen, sagte Guterres in einer Sondersitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York. Zugleich nannte er es "verstörend", dass Äthiopien sieben Vertreter verschiedener UNO-Organisationen aus dem Land gewiesen habe. Dies sei Anlass tiefer Besorgnis und treffe den Kern der Beziehungen zwischen der UNO und ihren Mitgliedstaaten.



Hintergrund ist eine Militäroffensive der äthiopischen Regierung. Diese begann vor bald einem Jahr und richtet sich gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront von Tigray, die in der gleichnamigen Region im Norden des Landes an der Macht war. Inzwischen sind weitere Akteure beteiligt, darunter auch Truppen und Milizen aus dem benachbarten Eritrea.

