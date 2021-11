Die internationale Gemeinschaft bemüht sich um Vermittlung im Konflikt zwischen der äthiopischen Regierung und der Provinz Tigray.

Der kenianische Präsident Kenyatta forderte in einer Mitteilung eine sofortige Waffenruhe. Der Mangel an Dialog sei beunruhigend. Im Laufe des Tages wird der US-Sondergesandte Feltman in Äthiopien erwartet. Die US-amerikanische Botschaft stellte es derweil ihren Beschäftigten und deren Familien frei, das Land zu verlassen. Hintergrund ist der Vormarsch von Kämpfern aus Tigray in Richtung Hauptstadt Addis Abeba und die Sorge vor einer "weiteren Eskalation" des Konflikts.



Für diesen Fall drohte die Europäische Union Äthiopien mit Sanktionen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell betonte, man sei bereit, alle außenpolitischen Instrumente einschließlich restriktiver Maßnahmen zu nutzen, um Frieden, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte voranzubringen.

