Die Versorgungslage in der äthiopischen Krisenregion Tigray verschlechtert sich weiter.

Nach Angaben der Vereinten Nationen konnte ein Flugzeug mit Hilfslieferungen und Personal wegen anhaltender Luftangriffe der äthiopischen Armee nicht in der Stadt Mekele landen. Das Flugzeug hatte demnach alle erforderlichen Genehmigungen. UNO-Nothilfekoordinator Griffiths sprach von einem schwerwiegendem Vorfall. Mekele wird von Aufständischen gehalten. Schätzungen zufolge sind in der Region im Norden Äthiopiens etwa 400.000 akut vom Hungertod bedroht.



Der Konflikt in Tigray begann vor gut einem Jahr. Damals versuchte der äthiopische Ministerpräsident Abiy, die in der Region herrschende Volksbefreiungsfront TPLF zu verdrängen. Viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und fordern mehr Autonomie.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.