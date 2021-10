Die äthiopische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben einen weiteren Angriff in der Rebellenhochburg Tigray geflogen.

Dabei wurden ersten Berichten zufolge erneut mehrere Zivilisten verletzt. Bereits zuvor waren heute bei Luftschlägen auf die Regional-Hauptstadt Mekelle etliche Zivilisten verletzt worden. Nach Angaben der Volksbefreiungsfront TPLF wurde ein Wohnviertel beschossen. Das Militär erklärte, Ziel seien Anlagen zur Reparatur und zum Bau von Waffen gewesen. Die äthiopische Armee hatte in der vergangenen Woche eine neue Offensive gegen die Volksbefreiungsfront begonnen.



Der militärische Konflikt begann vor elf Monaten, als Ministerpräsident Abiy anfing, die in Tigray herrschende TPLF zurückzudrängen. Diese dominierte Äthiopien gut 25 Jahre lang, bis Abiy 2018 an die Macht kam.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.