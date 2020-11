Bundesaußenminister Maas hat erneut einen Waffenstillstand für die umkämpfte Region Tigray in Äthiopien gefordert.

Beide Seiten müssten die Gewalt einstellen, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit dem äthiopischen Vizepremier Mekonnen in Berlin. Die Konfliktparteien müssten ihr Möglichstes tun, um Zivilisten zu schützen und den Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewähren. Maas forderte auch die Untersuchung von Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung.



Äthiopische Soldaten umstellten unterdessen die Hauptstadt der Provinz Tigray, Mekelle, was internationale Befürchtungen einer Gewalteskalation verstärkte. Ministerpräsident Abiy hatte am Donnerstag eine letzte Phase im Kampf gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray angekündigt.



Nach Angaben von Diplomaten schlug im äthiopischen Nachbarland Eritrea erneut eine Rakete ein, die von Tigray aus abgefeuert wurde. Angaben über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht. Die Rebellen in Tigray werfen der äthiopischen Regierung vor, in dem Konflikt auch eritreische Kämpfer anzuwerben.

