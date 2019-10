Bei Unruhen in Äthiopien sind seit Mittwoch mindestens 67 Menschen getötet worden.

Die meisten von ihnen starben nach Polizeiangaben bei Kämpfen zwischen Angehörigen verschiedener Ethnien in der Region Oromia. Ein Teil sei aber auch in der Hauptstadt Addis Abeba von Polizisten getötet worden.



Hintergrund der Unruhen ist ein Zerwürfnis zwischen dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy und dem ehemals verbündeten Aktivisten Jawar. Jawar wirft Abiy einen zunehmend autoritären Regierungsstil vor und will bei der Parlamentswahl im kommenden Jahr möglicherweise gegen ihn antreten.



International werden dagegen Abiys Bemühungen um Demokratie und Versöhnung gelobt. Er bekommt im Dezember den Friedensnobelpreis verliehen.