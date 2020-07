In Äthiopien sind bei Protesten nach dem Tod eines prominenten Sängers mehr als 90 Menschen getötet worden.

In der Region Oromia gab es nach Angaben der Polizei mindestens 81 Tote, in der Hauptstadt Addis Abeba zehn, darunter zwei Polizisten. Der Sänger Hachalu Hundessa gehörte zur Volksgruppe der Oromo. Er wurde am Montag unter ungeklärten Umständen erschossen; heute war seine Beerdigung. Hachalu wird von vielen Oromo als ein Kämpfer für die Rechte ihrer Bevölkerungsgruppe angesehen.



Human Rights Watch kritisierte, das Verhalten der Sicherheitskräfte gegenüber den Demonstranten drohe die Spannungen in Äthiopien zu verschärfen. Die Oromo sind die größte ethnische Gruppe in dem ostafrikanischen Land und fühlen sich seit Jahren marginalisiert.