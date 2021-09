Äthiopien hat sieben Mitarbeiter humanitärer UNO-Organisationen des Landes verwiesen. Sie hätten sich in interne Angelegenheiten eingemischt und müssten innerhalb von 72 Stunden ausreisen, teilte das Außenministerium in der Hauptstadt Addis Abbeba mit. UNO-Generalsekretär Guterres kritisierte den Schritt und erklärte, er habe vollstes Vertrauen in die Mitarbeiter.

Man versuche die Regierung Äthiopiens dazu zu bewegen, ihre Entscheidung zurückzunehmen. Auch die USA verurteilten die Ausweisung.



Die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte im November 2020 eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, begonnen. Diese war bis dahin in der Region Tigray im Norden Äthiopiens an der Macht. Hintergrund waren jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Regierung in Addis Abeba. Inzwischen sind weitere Akteure beteiligt, darunter eritreische Truppen und Milizen.

