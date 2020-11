Das äthiopische Militär hat nach eigenen Angaben die Hauptstadt der Region Tigray erobert.

Die Truppen hätten die Kontrolle über Mekele erlangt, sagte Generalstabschef Birhanu am Abend im äthiopischen Fernsehen. Ministerpräsident Abiy erklärte, die Soldaten seien in Mekele einmarschiert. Die Stadt hat rund 500.000 Einwohner.



Die Offensive hatte nur wenige Stunden zuvor begonnen. Der örtliche Fernsehsender Tigray TV berichtete von Bombenangriffen. Unabhängig sind die Angaben kaum zu überprüfen, weil Internet- und Telefonverbindungen nach Tigray weitgehend unterbrochen sind.



Ein Ultimatum zur Kapitulation der dort regierenden Volksbefreiungsfront TPLF war zuletzt abgelaufen. Auslöser der Kämpfe ist nach Darstellung der Zentralregierung ein bewaffneter Angriff von TPLF-Kräften auf in Tigray stationierte Truppen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.