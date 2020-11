In Äthiopien droht eine militärische Auseinandersetzung.

Ministerpräsident Abiy hat heute Soldaten in die Region Tigray entsandt. Dort war nach Angaben der Zentralregierung in Addis Abeba zuvor ein Armee-Stützpunkt angegriffen worden. Örtliche Medien berichten, der Luftraum über Tigray sei geschlossen worden, Internet- und Telefonverbindungen seien nur noch eingeschränkt verfügbar.



Die in der Region bestimmende Volksbefreiungsfront TPLF war bis zum Wahlsieg Abiys im Jahr 2018 auch in der Zentralregierung tonangebend. Seitdem versucht die neue Regierung allerdings, die Macht der einzelnen Teilgebiete im Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen mehr als 100 Millionen Einwohnern zurückzudrängen. Die Spannungen und Konflikte innerhalb des Landes sind daher zuletzt gewachsen.



Außenpolitisch erreichte Abiy einen Friedensschluss mit dem Nachbarland Eritrea. Er wurde vor allem deshalb im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

