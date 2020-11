Die Militäroffensive in der äthiopischen Region Tigray dauert nach Angaben der Regionalführung an.

Das teilte der flüchtige Regionalpräsident von Tigray, Gebremichael, der Nachrichtenagentur ap mit. Die Kämpfe gingen an jeder Front weiter. Auch zivile Opfer seien zu beklagen, erklärte er. Gebremichael warf den Soldaten der Zentralregierung vor, eine Art Völkermord in Tigray zu begehen. Äthiopiens Premierministers Abiy Ahmed müsse dies beenden und seine Soldaten abziehen. Vor zwei Tagen hatte Abiy Ahmed den Sieg seiner Truppen in Tigray erklärt.



Unabhängig sind die Angaben kaum zu überprüfen, weil Internet- und Telefonverbindungen nach Tigray weitgehend unterbrochen sind.

Äthiopien wurde jahrzehntelang von der aus Tigray stammenden TPLF dominiert, bis Abiy Ahmed vor zwei Jahren Ministerpräsident wurde.



