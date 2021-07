In Äthiopien ist die Partei von Ministerpräsident Abiy zum Sieger der Parlamentswahl erklärt worden.

Die Wohlfahrtspartei habe 421 von insgesamt 436 Sitzen errungen, erklärte die Wahlkommission in der Hauptstadt Addis Abeba. Regierungschef Abiy sprach im Kurznachrichtendienst Twitter von einem historischen Ergebnis und zeigte sich glücklich über das Vertrauen der Wähler. Er kündigte an, auch Oppositionspolitiker in die Regierung aufzunehmen.



Die Wahl in Äthiopien war wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben worden und hatte schließlich im Juni stattgefunden. Dutzende Sitze bleiben aber unbesetzt, weil es Unruhen oder logistische Schwierigkeiten gab. Auch in der umkämpften Region Tigray konnten die Menschen nicht wählen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.