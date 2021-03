Äthiopien ist bereit, mögliche Menschenrechtsverstöße in der Region Tigray international untersuchen zu lassen.

Man sei offen für eine Beteiligung ausländischer Vertreter, teilte das Außenministerium in Addis Abeba mit. Man verwahre sich aber entschieden gegen die Vorwürfe von US-Außenminister Blinken, wonach es bei der Militäroperation zu ethnischen Säuberungen gekommen sei. Dieser Vorwurf sei völlig unbegründet.



Seit Ausbruch der Kämpfe im November sollen mehr als 52.000 Menschen in Tigray getötet worden sein. Rund 150.000 mussten fliehen. Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot. Bei den Kämpfen geht es auch um die politische Vorherrschaft in Äthiopien. Bevor Ministerpräsident Abiy 2018 ins Amt kam, dominierten die politischen Kräfte aus Tigray fast drei Jahrzehnte lang Äthiopiens Politik. Beide Seiten sprechen sich gegenseitig die Legitimität ab.

