In Äthiopien gilt nach dem Putschversuch auf eine Regionalregierung ein nationaler Tag der Trauer.

Die Flaggen im Land wehen auf Halbmast. Bei mehreren Anschlägen am Samstag waren der Präsident der Region Amhara, einer seiner Berater sowie der Chef der äthiopischen Streitkräfte getötet worden. Der Generalstaatsanwalt von Amhara erlag heute seinen Verletzungen.



Die Suche nach dem Drahtzieher der Attacken dauert an. Die Regierung von Ministerpräsident Abiy spricht von einem Putschversuch und macht einen Brigadegeneral für die Taten verantwortlich. Er ist den Angaben zufolge mit rund 100 bewaffneten Unterstützern auf der Flucht. In der Hauptstadt Addis Abeba und in Amhara hat das Militär Kontrollpunkte eingerichtet. Zudem bleibt das Internet gesperrt.