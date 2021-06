In Äthiopien wird heute ein neues Parlament gewählt.

Die Wahl findet aus logistischen Gründen und aufgrund von Sicherheitsrisiken in zwei Etappen statt. In etwa zehn Prozent der Wahlbezirke wird erst im September gewählt. Teile der Opposition boykottieren die Wahl. Sie kritisieren, ihre Politiker seien eingeschüchtert und angegriffen worden. Die Europäische Union entsendet keine Beobachter. Mit ersten Ergebnissen wird frühestens für Freitag gerechnet.



Die Abstimmung findet vor dem Hintergrund des kriegerischen Konflikts in Tigray statt. In dem Bundestaat im Norden von Äthiopien kämpft die Armee seit November gegen Aufständische. Premierminister Abiy steht wegen seines harten Vorgehens in der Kritik. 2019 hatte er den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen um den Frieden mit dem Nachbarland Eritrea verliehen bekommen.

