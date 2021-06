In der äthiopischen Unruheprovinz Tigray wollen die Aufständischen ungeachtet der von der Regierung verkündeten Waffenruhe weiterkämpfen.

Die Rebellen erklärten, sie würden die Offensive fortsetzen, bis die gesamte Region unter ihrer Kontrolle sei. Die Aufständischen waren laut unbestätigten Berichten zuvor weitgehend kampflos in die Regionalhauptstadt Mekelle einmarschiert. Die dort von der Zentralregierung in Addis Abeba eingesetze Übergangsverwaltung und Einheiten der Armee flohen demnach. - Die Regierung des äthiopischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers Abiy Ahmed hatte danach eine einseitige Waffenruhe für Tigray verkündet. Die Feuerpause solle es Bauern in der Provinz ermöglichen, nach den monatelangen Kämpfen ihre Felder zu bestellen; außerdem solle sie humanitären Organisationen einen Zugang verschaffen, hieß es.



Im November 2020 waren äthiopische Truppen in Tigray einmarschiert und gegen die dort regierende Partei und frühere Befreiungsbewegung TPLF vorgegangen. Abiy Ahmed begründete den Vormarsch damals mit Angriffen der TPLF gegen Militärbasen.

