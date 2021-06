Nach Monaten der Gewalt hat die äthiopische Regierung eine Waffenruhe für die Provinz Tigray angekündigt.

Sie gelte ab sofort, hieß es in einer Mitteilung. Die Feuerpause solle es Bauern in Tigray ermöglichen, ihre Felder zu bestellen, und humanitären Organisationen einen Zugang verschaffen.



Die Lage in der Region ist unübersichtlich. Nach nicht offiziell bestätigten Berichten von Augenzeugen sollen Repräsentanten der äthiopischen Zentralregierung überstürzt die Hauptstadt der Provinz, Mekelle, verlassen haben. Rebellen der Volksbefreiungsfront von Tigray hätten bereits Positionen in der Stadt eingenommen. Eine unabhängige Überprüfung der Berichte ist derzeit nicht möglich.



UNO-Generalsekretär Guterres telefonierte nach Angaben der Vereinten Nationen mit Ministerpräsident Abiy Ahmed. Er ließ anschließend mitteilen, dass er auf ein Ende der Kämpfe hoffe. Die Situation sei äußerst besorgniserregend.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.