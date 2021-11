In Äthiopien haben auf Betreiben der Regierung Zehntausende auf Kundgebungen ihre Unterstützung für den Krieg gegen Rebellengruppen bekundet.

Demonstrationen gab es in der Hauptstadt Addis Abeba und anderen Städten. Die von der Regierung organisierten Proteste richteten sich auch gegen Forderungen aus dem Ausland nach einem Ende der Gewalt. Zuletzt hatte der UNO-Sicherheitsrat die Konfliktparteien aufgerufen, einen Waffenstillstand auszuhandeln.



Die Regierung von Ministerpräsident Abiy hatte vor einigen Tagen den Ausnahmezustand verhängt. Sie forderte die Bevölkerung auf, gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray -TPLF- zu den Waffen zu greifen. In Abbis Abeba wurden aus Tigray stammende Menschen verhaftet und in Militärfahrzeugen aus der Stadt gefahren. Die Polizei sprach von einer "Aufräumaktion".

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.