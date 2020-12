In Äthiopien hat die Regierung Soldaten in die Region entsandt, in der Bewaffnete am Montag mehr als 100 Menschen getötet hatten.

Premierminister Abiy Ahmed nannte es auf Twitter tragisch, dass es in Benishangul-Gumuz immer wieder zu Massakern an Zivilisten komme. Die Regierungstruppen sollten dort nun für mehr Sicherheit sorgen. Nach Angaben der staatlichen äthiopischen Menschenrechtskommission leben in dem Gebiet im Westen des Landes rivalisierende ethnische Gruppen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.