In Äthiopien hat die Wahlkommission die Partei von Ministerpräsident Abiy zur Siegerin der Parlamentswahl erklärt.

Das Gremium teilte in der Haupstadt Addis Abeba mit, die Wohlfahrtspartei habe 421 von 436 Sitzen errungen. In zehn Wahlkreisen müsse erneut abgestimmt werden, in drei Bezirken sei eine Neuauszählung angeordnet worden.



Die Parlamentswahl am 21. Juni wurde von den größten Oppositionsparteien Äthiopiens boykottiert. Sie hatten der Regierung vorgeworfen, ihre Politiker seien eingeschüchtert und angegriffen worden. Die Europäische Union verzichtete darauf, Wahlbeobachter in das ostafrikanische Land zu entsenden.



Nicht an der Wahl teilgenommen hat die äthiopische Region Tigray. Dort gehen Regierungstruppen gegen Anhänger der TPLF-Partei vor. Wegen des gewaltsamen Vorrückens der Soldaten war Regierungschef Abiy - der Träger des Friedensnobelpreises ist - international kritisiert worden.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.