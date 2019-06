In Äthiopien soll es einen Anschlag auf den Generalstabschef einer Regionalverwaltung gegeben haben.

Das teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit. Der Vorfall ereignete sich der Regierung zufolge in der Region Amhara im Norden des Landes am Horn von Afrika. Bewohner der dortigen Hauptstadt Bahir Dar berichteten von Schüssen. Wenige Stunden zuvor hatte die Regierung mitgeteilt, es habe einen Putschversuch in der autonomen Region gegeben. Die US-Botschaft in Addis Abeba veröffentlichte eine Warnung.



In Äthiopien herrschen vielerorts Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen.