Bundespräsident Steinmeier hat Äthiopien deutsche Unterstützung für den politischen Reformprozess zugesagt.

Zum Auftakt seines dreitägigen Staatsbesuchs sagte Steinmeier in Addis Abeba, er sei in ein verändertes Land im Aufbruch gekommen. Das deutsche Staatsoberhaupt wurde von Präsidentin Sahle-Work empfangen und traf auch mit Regierungschef Abiy Ahmed zusammen. Dieser leitete nach seinem Amtsantritt im April vergangenen Jahres zahlreiche Reformen ein. Zudem schloss er Frieden mit dem Nachbarstaat Eritrea und ließ politische Gefangene frei.



Trotz positiver Wirtschaftsentwicklung sind Armut und Arbeitslosigkeit in Äthiopien weiterhin hoch. Zudem bedrohen ethnische Konflikte die Einheit des Landes.