Bundespräsident Steinmeier hat Äthiopien Unterstützung für den politischen Reformprozess zugesagt und eine engere Zusammenarbeit angemahnt.

Steinmeier sagte in Addis Abeba, auf globale Herausforderungen könnten nur gemeinsame Antworten gefunden werden. Es gehe um den Klimawandel, aber auch um Migration. Europäer und Afrikaner müssten gemeinsam die Lebensbedingungen vor allem für junge Menschen verbessern, betonte der Bundespräsident. Er würdigte die Reformen in Äthiopien. Er sei in ein Land im Aufbruch gekommen.

Land im Aufbruch

Das deutsche Staatsoberhaupt wurde von Präsidentin Sahle-Work Zewde empfangen und traf auch mit Regierungschef Abiy Ahmed zusammen. Steinmeier ist in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation, zu der auch Spitzenmanager von Siemens und Volkswagen gehören. Wie VW mitteilte, unterzeichnete der Konzern in Addis Abeba eine Absichtserklärung zur Entwicklung der Autoindustrie in Ähtiopien. Darin sei die Einrichtung einer Fahrzeugmontage ebenso vorgesehen wie die Fertigung von Auto-Komponenten in dem Land sowie die Einführung App-basierter Fahrdienste wie Carsharing oder Mitfahrdienste.



In Äthiopien leben derzeit rund 105 Millionen Menschen, zwei Drittel davon sind jünger als 25 Jahre alt. Gerade für die junge Bevölkerung versucht der 42-jährige Abiy Ahmed Perspektiven zu schaffen. Allerdings leidet das Land unter Problemen wie einer schwach entwickelten Infrastruktur und wiederkehrenden Dürreperioden. Das Durchschnittseinkommen der Menschen liegt bei etwa 55 Euro pro Monat, viele leben in extremer Armut. Wichtigster Wirtschaftsfaktor ist bisher der Export von Kaffee.

Durchschnittseinkommen: 55 Euro im Monat

Abiy Ahmed hatte nach seinem Amtsantritt im April vergangenen Jahres zahlreiche Reformen eingeleitet. So beendete er zum Beispiel den Ausnahmezustand und entließ oppositionelle Gefangene und verkleinerte das Kabinett. Als historisch gilt der Friedensschluss mit dem nördlichen Nachbarland Eritrea im Juli 2018. Nach 20 Jahren ist damit auch die Grenze zwischen den beiden Staaten wieder offen. Statistiken der äthiopischen Behörden und des Flüchtlingshilfswerks UNHCR zeigen, dass dadurch auch die Zahl der Eritreer, die nach Äthiopien reisen deutlich gestiegen ist. Inzwischen halten sich nach Regierungsangaben rund 175.000 eritreische Flüchtlinge in dem Land am Horn von Afrika auf.



