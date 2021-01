Im Norden Äthiopiens sind Zehntausende Flüchtlinge von der Versorgung abgeschnitten.

Satellitenbilder von einem Flüchtlingslager in der umkämpften Region Tigray zeigen, dass hunderte Zelte und Einrichtungen abgebrannt sind. Das berichtet die britische Organisation "DX Open Network". Sie geht davon aus, dass das Lager gezielt angegriffen wurde. Von wem ist unklar.

Zwei Flüchtlingslager sind nicht zugänglich

Das Lager Shimelba ist eines von vier Camps in Tigray, in denen insgesamt fast 100.000 Flüchtlinge aus dem benachbarten Eritrea untergebracht waren, als im November äthiopische Regierungstruppen die Region angriffen. Zwei der Lager sind seitdem für die Helfer nicht mehr erreichbar. Viele Menschen sind erneut geflohen.



Das Flüchtlingshilfswerk der UNO verurteilte die Angriffe als schwere Verletzung internationalen Rechts und forderte sofortigen Zugang zu den Flüchtlingscamps.

Auch Soldaten auf Eritrea kämpfen in Tigray

Die Kämpfe in Tigray dauern an. Seit November wurden mehr als zwei Millionen Menschen vertrieben. Auch Truppen aus Eritrea sind in der Region präsent und kämpfen dort an der Seite der äthiopischen Armee. Die UNO befürchtet, dass sie die Flüchtlinge zwingen könnten, in ihre Heimat zurückzukehren. Die Regierung Eritreas hat diesen Vorwurf zurückgewiesen. Menschrechtsgruppen stufen das Land als eines der weltweit repressivsten ein.

