Überschattet vom militärischen Konflikt in der Region Tigray wird in Äthiopien ein neues Parlament gewählt.

Bereits am frühen Morgen warteten vor den Wahllokalen in der Hauptstadt Addis Abeba Menschen. An neuralgischen Orten waren Militärfahrzeuge zu sehen. Die Vorsitzende der Wahlkommission, Birtukan, sagte, Kandidaten, die nicht der Regierungspartei angehörten, seien in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.



Der seit 2018 amtierende Ministerpräsident Abiy hofft, im Amt bestätigt zu werden. Die größten Oppositionsparteien riefen zum Wahlboykott auf, nachdem einige ihrer Mitglieder belästigt, angegriffen und zum Teil getötet wurden, wie es hieß.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.