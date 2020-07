UN-Generalsekretär Guterres hat nach den gewalttätigen Ausschreitungen in den vergangenen Tagen in Äthiopien zur Ruhe aufgerufen.

Guterres appellierte an alle Beteiligten, die Spannungen in dem Land nicht zu schüren. Nach dem Tod des Musikers Hachalu Hundessa am vergangenen Montag war es zu blutigen Protesten in der Hauptstadt Addis Abeba und einigen Regionen des Landes gekommen. Nach Angaben der Behörden starben dabei mehr als 90 Menschen.



Auch die Bundesregierung rief zu Gewaltfreiheit und einem Dialog in dem ostafrikanischen Land auf. Die Ereignisse der vergangenen Tage müssten gemeinsam friedlich aufgearbeitet werden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.



Hachalu Hundessa gehörte zur ethnischen Gruppe der Oromo. Sie macht knapp 35 Prozent der Bevölkerung Äthiopiens aus und galt lange Zeit als politisch unterdrückt. 2018 wurden Hundessas Lieder zu Hymnen der Protestbewegung, die den früheren Regierungschef Hailemariam Desalegn schließlich zum Rücktritt zwang.