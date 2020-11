Die Vereinten Nationen rechnen im nächsten halben Jahr mit bis zu 200.000 äthiopischen Flüchtlingen im Sudan.

Mehr als 33.000 Menschen aus der umkämpften Tigray-Region befänden sich schon im Nachbarland und seien auf humanitäre Unterstützung angewiesen, sagte ein Vertreter des Hilfswerks UNHCR in Khartum. Man brauche Hilfen in Höhe von 200 Millionen Dollar für Lebensmittel und Medikamente. Zugleich warnte der Sprecher, dass die große Zahl an Flüchtlingen aus Äthiopien den Sudan belaste. Das Land beherberge bereits 1,2 Millionen Flüchtlinge.



Die äthiopischen Regierungstruppen hatten vor zwei Wochen eine Offensive in Tigray gestartet. Die Soldaten liefern sich heftige Gefechte mit den Kämpfern der regierenden Befreiungsfront.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.