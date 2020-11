Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen sind mehr als 27.000 Menschen vor den Kämpfen in Äthiopien ins Nachbarland Sudan geflohen.

Innerhalb der Region Tigray seien massive Vertreibungen zu befürchten. Allerdings gebe es nur sehr begrenzte Informationen von dort. Das UNHCR stehe bereit, Hilfe zu leisten, wenn Zugang und Sicherheit gewährleistet seien.



Die äthiopische Luftwaffe griff erneut Ziele in Tigray an. Ministerpräsident Abiy erklärte, das dreitägige Ultimatum sei abgelaufen. Die endgültige Strafverfolgungs-Operation werde in den kommenden Tagen erfolgen.



Die Regierung in Addis Abeba hatte nach Monaten der Spannungen kürzlich eine Offensive in der Region im Norden Äthiopiens begonnen.

