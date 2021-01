In der Bürgerkriegsregion Tigray im Norden Äthiopiens ist laut einem UNO-Bericht fast die Hälfte der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Betroffen sind demnach fast 2,3 Millionen Menschen. Der Bericht der Vereinten Nationen ist der ausführlichste Lagebericht seit dem Ausbruch des Konflikts Anfang November. Demnach ist die Lebensmittelversorgung sehr begrenzt, Plünderungen sind weit verbreitet sind und die Menschen durch die Waffengewalt extrem gefährdet.



Äthiopiens Regierung hatte vor zwei Monaten Truppen in die abtrünnige Region im Norden des Landes entsandt und den Krieg Ende November für gewonnen erklärt. Die bisher in Tigray regierende Volksbefreiungsfront TPLF kündigte jedoch an, sie werde den Kampf fortsetzen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.