In der äthiopischen Krisenregion Tigray ist erstmals seit einem Monat wieder ein Flugzeug mit humanitären Helfern gelandet.

Die Maschine habe 30 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in die Regionalhauptstadt Mekelle gebracht, teilte das Welternährungsprogramm der UNO mit. Die Flugverbindungen waren im Juni unterbrochen worden.



In Tigray hatten im vergangenen November äthiopische Regierungstruppen eine Offensive gegen die Rebellenorganisation TPLF der Volksgruppe der Amhara begonnen.



Unterdessen wurden bei heftigen Kämpfen in der benachbarten Region Afar nach offiziellen Angaben mindestens 20 Zivilisten getötet und Zehntausende weitere vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.