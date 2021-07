Der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, hat massive Gewalt gegen eritreische Flüchtlinge in der äthiopischen Konfliktregion Tigray kritisiert.

Seit Ausbruch der Kämpfe im November gerieten sie zwischen die Fronten, sagte Grandi in Genf. Zwei Flüchtlingslager seien komplett zerstört worden; Zehntausende Menschen hätten erneut fliehen müssen. Es gebe bestätigte Berichte über Vergeltungsschläge, Entführungen und Festnahmen von eritreischen Flüchtlingen.



Derweil beschloss der UNO-Menschenrechtsrat eine Resolution, die einen Rückzug eritreischer Truppen aus Tigray fordert. Die Soldaten, die auf der Seite der äthiopischen Armee gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray kämpften, befeuerten den Konflikt und seien in schwere Menschenrechtsverbrechen involviert, hieß es.



Die Aufständischen in Tigray starteten nach eigenen Angaben eine neue Offensive.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.