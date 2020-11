Die Vereinten Nationen appellieren an die Konfliktparteien in Äthiopien, Zivilisten in der Region Tigray zu schützen.

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet erklärte, sowohl die Zentralregierung als auch die Volksbefreiungsfront TLPF in Tigray müssten diesbezüglich klare Anweisungen an ihre Truppen geben. Bachelet warnte mit Nachdruck vor weiteren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht. Sie zeigte sich besonders besorgt über Berichte, nach denen die Regierungsarmee sich der Regionalhauptstadt Mekelle in Tigray nähert. Ein Ultimatum der Zentralregierung lehnten die Anführer der TPLF laut der Nachrichtenagentur AFP ab.



Hinter dem militärischen Konflikt steht ein Machtkampf in Äthiopien. Bevor der jetzige Ministerpräsident Abiy Ahmed ins Amt kam, hatte die TPLF viele Jahre lange die Politik dominiert.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.