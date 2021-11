Die UNO-Menschenrechtskommission prangert schwere Verbrechen im Konflikt um die äthiopische Provinz Tigray an.

Bei der Vorstellung eines Untersuchungsberichts sagte UNO-Hochkommissarin Bachelet in Genf, der Konflikt sei von extremer Brutalität geprägt. Der Bericht spricht von möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die meisten Taten seien von den Streitkräften Äthiopiens und Eritreas begangen worden, sagte Bachelet. In jüngster Zeit mehrten sich aber auch Berichte über Menschenrechtsverletzungen durch die Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung für Tigray. Alle Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden.



In der Tigray-Region kämpfen Regierungstruppen gegen die dort herrschende sogenannte Volksbefreiungsfront. In dem Konflikt wurden bereits mehrere tausend Menschen getötet. Mehr als zwei Millionen Männer, Frauen und Kinder sind auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.