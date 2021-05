Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungersnot in der äthiopischen Provinz Tigray.

UNO-Nothilfekoordinator Lowcock erklärte, um den Teufelskreis zwischen bewaffnetem Konflikt, Gewalt und Lebensmittelknappheit zu durchbrechen, seien dringend konkrete Maßnahmen erforderlich. Aktuell seien mindestens 20 Prozent der Bevölkerung von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Wenn die Hilfe nicht in den nächsten zwei Monaten aufgestockt werde, bestehe ein ernstes Risiko einer Hungersnot. Lowcock zufolge wurden der größte Teil der Ernte und des Viehbestandes in der Region geplündert oder zerstört. Gleichzeitig habe sich der Zugang für Hilfsorganisationen verschlechtert.



Äthiopische Regierungstruppen hatten im November eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront TPLF begonnen. Die Kämpfe dauern bis heute an.

