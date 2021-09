Die Vereinten Nationen warnen vor einer deutlichen Verschlechterung der humanitären Situation in der äthiopischen Krisenregion Tigray.

Dort drohe die schwerste Hungersnot der Welt in Jahrzehnten, erklärte der zuständige Koordinator für humanitäre Hilfe in Äthiopien. Etwa 90 Prozent der Bevölkerung seien auf Unterstützung angewiesen. Das sind rund 5,2 Millionen Menschen. Mindestens 400.000 davon litten bereits jetzt Hunger, hieß es. Hilfslieferungen seien jedoch nur in sehr begrenztem Umfang möglich.



Bereits vor einigen Wochen hatte UNO-Generalsekretär Guterres die äthiopische Regierung aufgefordert, Lastwagen mit humanitären Gütern für die Region durchzulassen. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück und beschuldigt Rebellen, Tigray abzuschotten.

