Bei Unruhen nach dem Tod des Sängers Hachalu Hundessa sind in Äthiopien in den vergangenen Monaten 123 Menschen getötet, mindestens 500 verletzt und Tausende vertrieben worden.

Das geht aus dem Untersuchungsbericht einer unabhängigen äthiopischen Menschenrechtskommission hervor. Demnach sind staatliche Sicherheitskräfte für rund zwei Drittel der Todesopfer verantwortlich. Auslöser der Unruhen war die Ermordung des politisch engagierten Sängers am 29. Juni in der Hauptstadt Addis Abeba. Bei den Ausschreitungen hätten sich im Sommer große Menschengruppen an verschiedenen Orten mit Waffen angegriffen, hieß es.



Wegen der Unruhen wurden bereits 2.000 Menschen angeklagt. Wer den Tod Hundessas zu verantworten hat, ist jedoch immer noch nicht geklärt. Der Sänger unterstützte mit seinen Liedern die Proteste der Oromo-Bevölkerungsgruppe, die sich von der Regierung benachteiligt fühlt. In Äthiopien kommt es regelmäßig zu Spannungen zwischen rivalisierenden Ethnien.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.