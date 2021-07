Die Hungerkrise in der äthopischen Konfliktregion Tigray verschärft sich weiter.

Wie die Vereinten Nationen berichten, sind dort rund 5,2 Millionen Menschen von Hunger bedroht. Laut Welternährungsprogramm ist ein Hilfskonvoi mit 200 LKW auf dem Weg nach Tigray.



Jedoch warnte der Sprecher des UNO-Büros für humanitäre Hilfe, Helfern sei in der Vergangenheit immer wieder der Zugang in die Region versagt worden. Außerdem brauche es mindestens 500 LKW-Ladungen mit Hilfsgütern, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken.



In der abtrünnigen Region Tigray waren im vergangenen November Kämpfe zwischen der Zentralregierung unter Premierminister Abiy und der sogenannten "Volksbefreiungsfront von Tigray" ausgebrochen. Dabei wurden mehr als 90 Prozent der ohnehin schon geringen Ernten in Tigray geplündert, verbrannt oder anderweitig zerstört.

