EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist zu ihrem ersten Auslandsbesuch im neuen Amt in Äthiopien eingetroffen.

Sie landete am Morgen in der Hauptstadt Addis Abeba. Anschließend begab sie sich zum Sitz der Afrikanischen Union. Dort will sie mit Kommissionschef Moussa Faki sprechen. Geplant sind bei dem Besuch zudem Treffen mit dem äthiopischen Regierungschef Abiy, der in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Vorgesehen ist auch ein Gespräch mit der äthiopischen Präsidentin Sahle-Work.



Von der Leyen hatte am vergangenen Sonntag mit einem Monat Verspätung ihr Amt angetreten. Die Beziehungen der EU zu den afrikanischen Staaten sind eine Priorität der neuen EU-Kommission.