Die Welthungerhilfe warnt vor einer Hunger-Katastrophe in der äthiopischen Krisenregion Tigray.

Das Gebiet sei derzeit von allen Nachschubwegen abgeschottet, sagte der Landesdirektor der Organisation in Äthiopien, Späth, der Deutschen Presse-Agentur.



Hintergrund ist die anhaltende Militäroffensive der Zentralregierung gegen die Regierungspartei in Tigray.



Nach Angaben der Welthungerhilfe gibt es in der Region im Norden Äthiopiens mindestens 600.000 chronisch mangelernährte Menschen. Diese seien nun ebenso wie die restliche Bevölkerung für Helfer nicht erreichbar.



Auch die Europäische Union zeigte sich besorgt. Der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Lenarcic, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er befürchte katastrophale humanitäre Folgen der Krise in Tigray. Die militärische Eskalation in Äthiopien bedrohe die Stabilität des ganzen Landes und der Region.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.