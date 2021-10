Die äthiopische Armee hat einen weiteren Luftangriff auf Ziele in der Krisenregion Tigray geflogen.

Man habe unter anderem ein Ausbildungslager und ein Waffendepot der Rebellen der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, attackiert, erklärte ein Regierungssprecher in der Hauptstadt Addis Abeba.



Unter anderem wegen der Luftangriffe hat sich die Lage der Menschen in Tigray weiter verschlechtert. Gestern konnte ein Flugzeug mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Personal wegen der Attacken nicht landen, obwohl alle erforderlichen Genehmigungen vorlagen. Schätzungen zufolge sind in der Region im Norden Äthiopiens etwa 400.000 Menschen akut vom Hungertod bedroht.



Die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte im November 2020 eine Militäroffensive gegen die TPLF begonnen. Diese war bis dahin in der Region an der Macht. Inzwischen sind an dem Konflikt weitere Akteure beteiligt, darunter eritreische Truppen und Milizen.



Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.