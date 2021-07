Die Versorgung der Menschen in der äthiopischen Konfliktregion Tigray gestaltet sich nach Angaben der Welthungerhilfe weiter schwierig.

Der Äthiopien-Landesdirektor der Organisation, Spaeth, sprach von einem Desaster. Die äthiopische Regierung lasse zwar seit der Verkündung einer Waffenruhe Ende Juni wieder Hilfe in die Region. Es gebe aber noch immer keinen echten Zugang in die am schwersten betroffenen Gebiete. Außerdem seien inzwischen mehrere Milizen in die Kämpfe involviert. Fehlendes Internet mache die Kommunikation zwischen Helfern und der Zentrale in Addis Abeba extrem schwierig.



Die Region Tigray ist Schauplatz von Kämpfen zwischen Rebellen und äthiopischen Regierungstruppen. Der andauernde Konflikt hat hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben und große Zerstörung angerichtet.

