Logo von Amnesty International (dpa / Sebastian Kahnert)

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Abend in einer Feierstunde im Berliner Maxim-Gorki-Theater an den geschäftsführenden Direktor der Organisation, Yirga Haile, übergeben. Dabei würdigte Amnesty International das Engagement des Rats. So stünden seine Mitglieder seit mehr als 30 Jahren jenen zur Seite, die Menschenrechtsverletzungen hätten erfahren müsssen oder davon bedroht seien, hieß es. In Äthiopien bekämpfen bewaffnete Rebellengruppen die Zentralregierung. Vor allem die Region Tigray im Norden des Landes ist von schweren Unruhen betroffen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.