Auf Sizilien sind nach dem vom Vulkan Ätna ausgelösten Beben zahlreiche Gebäude beschädigt worden.

Die italienische Zivilschutzbehörde sprach von 1600 betroffenen Wohnungen. Zudem ist von 28 Verletzten die Rede. Mehrere hundert Menschen hatten die vergangene Nacht in Notunterkünften verbringen müssen, weil sie wegen des Bebens nicht in ihren Häusern bleiben konnten.



Gestern früh hatte ein Erdstoß der Stärke 4.8 die Region um die Stadt Catania am südöstlichen Fuß des Ätnas erschüttert.