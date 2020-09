Politiker in Deutschland haben mit Sorge auf Andeutungen von US-Präsident Trump reagiert, dass er im Fall einer Niederlage das Ergebnis der US-Wahl im November nicht ohne Weiteres anerkennen werde.

Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Nouripour, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Trump lasse für die Tage nach der Wahl das Schlimmste befürchten. Am Ende entschieden in den USA aber die Gerichte, sollte es Beschwerden über das Wahlergebnis geben.



Die Linken-Abgeordnete Dagdelen sieht im Ernstfall auch Berlin in der Pflicht: Wer weltweit auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dränge, dürfe bei den USA keine Ausnahme machen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Wadephul, wertete Trumps Ankündigung als Geringschätzung der Demokratie.



Das Weiße Haus hatte sich gestern um Schadensbegrenzung bemüht. Präsidialamtssprecherin McEnany sagte, Trump werde die Ergebnisse einer freien und fairen Wahl akzeptieren. Zuvor hatte dieser es abgelehnt, eine friedliche Machtübergabe im Falle einer Niederlage zu garantieren. Man müsse abwarten, was passiere, sagte er und wiederholte seine umstrittene Äußerung, Abstimmungen per Briefwahl seien betrugsanfällig.

