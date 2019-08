Kulturschaffende warnen vor dem Umbau des Hörfunksenders HR2-Kultur zu einer Klassikwelle.

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kritisierten neben dem Schriftsteller Bodo Kirchhoff auch der Mitbegründer des Satiremagazins „Titanic", Pit Knorr, die Schriftstellerin Eva Demski, der Verleger Klaus Schöffling und Heinz Drügh, Professor für Literaturgeschichte an der Universität Frankfurt, die Reformpläne. Kirchhoff schreibt etwa: "Wenn jetzt auch noch aus der Kultur Konfetti gemacht wird, ausgestreut über die letzten Hörer oder in der Hoffnung, damit neue zu gewinnen, zeigt das nur die Torschlusspanik eines Senders, der den Glauben an die intelligenten Hörerinnen und Hörer verloren hat."



Der Hessische Rundfunk hatte im Juli angekündigt, dass Wortinhalte zu Kulturthemen künftig vor allem über die Informationswelle HR-Info oder im Internet ausgespielt werden sollen. Bereits kurz nach der Bekanntgabe regte sich Kritik. Unter anderem wurde eine Online-Petition ins Leben gerufen.